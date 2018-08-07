В московском метро год пролежал труп

На пульт дежурного поступило сообщение об обнаружении тела на перегоне между станциями "Кутузовская" и "Фили" Филевской (голубой) линии Московского метрополитена. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели скелетированные останки человека, передает телеканал "360".
По предварительной информации, смерть наступила около года назад. Определить пол и возраст при визуальном осмотре оказалось затруднительно. Труп отправлен в морг для проведения экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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