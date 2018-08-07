Ученые переоценили значение отвечающего за речь гена
Долгие годы считалось, что ген FOXP2 дал современным людям серьезное преимущество перед неандертальцами и другими видами рода Homo – способность к языкам. Этот ген кодирует фактор транскрипции, который отвечает за регулирование активности других генов. При этом мутации в FOXP2 могут привести к расстройству речи.
У человека и других приматов ген отличается наличием двух аминокислот, возникших в процессе эволюции. Ранее исследователи утверждали, что FOXP2 подвергся воздействию естественного отбора, а это указывает на его важную роль в эволюции человека.
Однако ученые из США выяснили, что ген не дал Homo Sapiens каких-либо эволюционных преимуществ. Они проанализировали различные генетические варианты FOXP2, использовав информацию о геномах из современных баз данных – Human Genome Diversity Panel (HGDP) и 1000 Genomes Project.
По итогам анализа исследователи установили: если рассматривать людей независимо от их происхождения, один из вариантов гена действительно более распространен, чем другие. Однако, если изучать человеческие расы по отдельности, то различий нет.
По словам ученых, так же дело обстоит с некоторыми частями генома человека. А если бы FOXP2 подвергся влиянию естественного отбора, он стал бы единственной частью ДНК с таким распределением среди различных групп населения.
Вот какие они были -неандертальцы) https://t.co/kOMTV8mQ52 #мозг #неандерталец #стволовыеклетки pic.twitter.com/RQRyWAPZuo— Glas Mira (@glasmiranet) 26 июня 2018 г.
Исследователи оговариваются, что такие выводы вовсе не означают, что изменения в FOXP2 не были важны для развития языка. Просто генетикам придется пересмотреть его роль в процессе эволюции человека, пишет журнал Cell.
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