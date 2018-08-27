Тунису угрожает эпидемия холеры

Близость границы с Тунисом, с которым Алжир ведет оживленную торговлю, создает реальный риск распространения эпидемии в соседнюю страну. Как рассказал доктор Фатхи Беттайб, первые симптомы появляются у зараженных только через 10 дней, за это время носитель может успеть пересечь границу и передать вирус другим людям.

Специалист отметил, что в случае проникновения вируса в Тунис ситуация будет катастрофической. "Это заболевание подобно масляному пятну, распространяется очень быстро. Только один зараженный может передать вирус ста людям", – рассказал Фатхи Беттайб.

Холера – острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями Vibrio cholerae, попадающими в организм через зараженную воду или пищу. Заболевание поражает тонкий кишечник, вызывая диарею и рвоту. Симптомы приводят к быстрой потере жидкости (около 10 литров в день) и обезвоживанию вплоть до гиповолемического шока и смерти. Особенно плохо болезнь переносят дети.

Таким образом, пациентам с проявившимися симптомами этого заболевания необходимо комплексное лечение в отделении интенсивной терапии. Однако, как признал эксперт, государственные больницы североафриканских стран не в состоянии оказать необходимую помощь даже жертвам дорожно-транспортных происшествий, не говоря уже о пострадавших от эпидемии. Тунисский министр здравоохранения Мохамед Раби призвал соблюдать осторожность и усилить гигиену, однако в условиях страны непросто выполнить даже такие очевидные меры.

Осторожно, Тунис! Грязь и хамство – как визитная карточка страны pic.twitter.com/H1sx3lRQQu — Callam Whyatt (@Cal_89) 7 августа 2018 г.

Арабские государства расположены в одном из наиболее засушливых регионов мира, в связи с чем в них всегда остро стоит вопрос нехватки чистой питьевой воды. В текущем году из Сусса и других туристических регионов Туниса поступали сведения о водном кризисе. Эксперты категорически нерекомендуют туристам пить водопроводную воду, а также пользоваться водой из непроверенных источников, так как в Тунисе нет гарантий безопасности ее химического и биологического состава.

Помимо проблем с питьевой водой в Тунисе отмечается низкий уровень санитарии. Грязь в море, на пляжах и улицах видна невооруженным взглядом, отмечают вернувшиеся с отдыха туристы. Как признают власти, у государства не хватает средств для организации уборки постоянно накапливающегося мусора.





С проблемой пытаются справиться общественные активисты, но они сами отмечают, что это капля в море. "Тонны мусора… От пластиковых бутылок и загрязненных подгузников до строительного мусора. Чем больше вы чистите, тем больше вы найдете. Это никогда не заканчивается", – рассказал 27-летний Мохаммед Усам Хойджа, который вот уже второй месяц добровольно убирает пляжи на северном побережье Туниса. Кроме того, в начале августа в Габесе обнаружили большое количество выброшенной на берег мертвой рыбы. Причиной массовой гибели морских обитателей является слив токсичных химикатов с ближайших заводов.

Напомним, что Тунис наряду с Вьетнамом, Таиландом, Индией и другими странами находится в топе наиболее опасных стран для российских туристов именно из-за риска заражения болезнями. По оценкам экспертов из страховых компаний причинами около 40% обращений являются различные вирусные заболевания, и еще около 20% – отравления и травмы. Это связано с низким уровнем гигиены среди населения, плохой санитарией и низкой обеспеченностью чистой водой. Во избежание риска для здоровья и жизни стоит отказаться от посещения данных стран, особенно в период эпидемий. По сведениям ВОЗ, в Йемене, где также бушует эпидемия холеры, от заболевания уже погибло порядка двух тысяч человек.