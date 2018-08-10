В Тунисе арестовали подозреваемую в терроризме женщину

Североафриканское государство захлебывается народными волнениями, преступностью и атаками террористов. Но власти утверждают, что ситуация под контролем.



Тунисские нацгвардейцы арестовали молодую женщину по подозрению в терроризме, сообщают зарубежные СМИ. В розыск подали полицейские Сфакса. После консультаций с прокуратурой было решено оставить ее под стражей, а дело передать в суд.

Эксперты отмечают рост активности преступников и радикалистов в Тунисе. Так в начале августа грабители совершили налет на коммерческий банк в Кассерине. Детали расследования не разглашаются, но ответственность за преступление взяла на себя террористическая группа Катибат Джоунд Аль-Халифа.

Учитывая, что африканское государство входит в число стран, пока еще предпочитаемых туристами для отдыха, опасность угрожает не только самим тунисцам, но и иностранным гостям. Печальную славу Тунис приобрел в 2015 году после атак террористов на отели и музей, окончившихся массовыми жертвами. Однако на сегодня города Туниса не стали более безопасными.

Недавно подозреваемый в терроризме мужчина был задержан в крупном туристическом городе Раф Раф. Также сотрудниками полиции были задержаны двое боевиков, готовивших нападение: в принадлежащем одному из них магазине обнаружены самодельные взрывные устройства.

Стоит отметить, что ни увеличение числа силовых структур, ни задержания не могут полностью искоренить саму проблему и обеспечить гражданам и гостям Туниса безопасность. В напряженной обстановке под подозрения может попасть кто угодно.

Так, в Сфаксе правоохранители задержали следовавшее из Новороссийска судно Ural. Корабль вынужден был встать в порту на ремонт после шторма, и тут же был задержан по обвинению в пособничестве терроризму. При этом из Туниса в страны Европы регулярно под видом мигрантов уезжают участники экстремистских группировок.

Через тунисские порты пособники террористов проникают в Италию, Францию и Германию. В последней недавно обезвредили выходца из Туниса, который два месяца готовил теракт. Арест мужчины был связан с закупкой крупной партии ядовитых семян, а во время обыска у него обнаружили компоненты для изготовления взрывных устройств. Экстремист намеревался взорвать начиненную ядом бомбу в людном месте. Также по последним данным из Италии власти выдворили четырех иностранцев, считающихся сторонниками исламского экстремизма. Сотни террористов продолжают скрываться на территории данных стран.

Обострение активности преступников происходит на фоне народных волнений и протестов против повышения налогов, безработицы и роста цен. Однако недавно избранная мэр Туниса Суад Абдеррахим поставила в приоритет уборку мусора в столице. Очевидно, что экономический кризис, безработица и террористическая угроза не оценивается местными властями как острая проблема, требующая решения.