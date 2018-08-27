Может рухнуть: Останкинская башня согнулась из-за пожара

Ровно 18 лет назад, 27 августа 2000 года, произошла одна из самых крупных техногенных катастроф в современной истории России – пожар на Останкинской телебашне в Москве. Огонь не могли потушить больше суток, а из-за разрыва стальных тросов внутри башни и ее наклона по столице поползли слухи, что один из главных символов города может рухнуть.



Возгорание произошло около трех часов дня в воскресенье, 27 августа. Из окон на высоте более 400 метров повалил дым, потом показалось пламя. Телетрансляция основных российских каналов на Москву и область была остановлена практически сразу. Уже через 15 минут у башни находилось около 40 машин – пожарные расчеты, скорая помощь

Всех, кто находился внутри здания – в студиях, аппаратных, а также посетителей знаменитого ресторана "Седьмое небо" – пришлось срочно эвакуировать. Однако лифты к тому моменту были уже отключены. Что делать? Выход один – спускаться с огромной высоты по лестнице.

Спустя два часа после начала пожара выгорели 25 метров передающих кабелей телеканалов и пейджинговых компаний. К 19:00 не выдержали лифты, которые рухнули с высоты 460 метров. В одном из них находились три человека – замначальника управления Государственной противопожарной службы (УГПС) по Северо-Восточному округу Владимир Арсюков, лифтер Светлана Шкатила и слесарь-ремонтник Александр Шипулин.Все они погибли.



К ночи огонь опустился до уровня 200 метров, сгорели почти все силовые кабели. Еще спустя некоторое время пламя опустилось до рекордной отметки – 120 метров, в то время как верхняя граница огня находилась на уровне 330 метров.

Несмотря на предпринимаемые усилия, пожарным никак не удавалось остановить распространение огня. К утру 28 августа уровень пламени снизился до 160 метров, к пяти часам утра лопнули 50 из 149 опорных тросов. К девяти часам утра, по некоторыми данным, была уничтожена уже половина крепежных тросов.





Постепенно Останкинская башня начала сгибаться и клониться в сторону района, где расположен Ботанический сад. Наклон был виден невооруженным взглядом.



По Москве сразу же поползли панические настроения: один из главных символов столицы может рухнуть! Страху добавлял тот факт, что фундамент у этого циклопического сооружения практически отсутствовал – его глубина составляла всего лишь 4,6 метра. Учитывая участившиеся в Москве ураганы, люди боялись, что башня, в которой лопнуло более половины тросов, не сможет устоять перед очередным разгулом непогоды.

Локализовать огонь удалось в 12:30 28 августа. К тому моменту у башни работали 32 пожарных расчета. Однако спустя полчаса на высоте 247 метров вновь обнаружили возгорание. Окончательно побороть огонь пожарные смогли в 17:30. Таким образом, возгорание на телебашне продолжался более 26 часов.

Причина произошедшего была установлена довольно быстро - самовозгорание. Выяснилось, что кабели не были рассчитаны на имевшиеся перегрузки. Из-за их перегрева и начался пожар. Кроме того, специалисты выявили нарушения требований противопожарной безопасности. К примеру, шахта, где располагались кабели и фидеры (устройства, которые передают сигнал от передатчика к антенне), не была оснащена автономными системами пожаротушения.

Несмотря на ликвидацию возгорания, панические слухи продолжали гулять по Москве. Согласно опросу ВЦИОМ от 31 августа 2000 года большинство жителей столицы были уверены, что башня рухнет, и предлагали построить новую. Люди говорили, что во время горения температура в башне якобы поднималась до 1500 градусов по Цельсию, а из 149 тросов целыми остались лишь 19.

Однако обследовавшие конструкцию геодезисты поспешили успокоить горожан: отклонение сооружения от оси не превысило предельно допустимой нормы. Преувеличением оказались и разговоры о 1500 градусах. В реальности температура горения не превышала 500 градусов, и на устойчивости конструкции сооружения это никак не сказалось. Что касается стальных тросов, то они, объясняли специалисты, не влияют на устойчивость башни, а служат для создания напряжения внутри сооружения, придавая ему эластичность.

Приводились слова автора проекта телебашни – инженера Николая Никитина. "Гарантирую, триста лет простоит. А если не верите, приходите через три столетия и увидите сами!" – как-то говорил конструктор. Сооружение строилось в расчете на то, что оно сможет выдержать землетрясение силой до восьми баллов, которых в столице не наблюдалось на протяжении всей ее истории.

Несмотря на царившие в те дни пессимистические настроения, было принято решение восстановить уникальное сооружение. И по сей день эффектно возвышающаяся над столицей башня является одним из главных символов города, неотъемлемой частью его панорамы.