У первых американских собак нашли русские корни

Появления и
гибель первых собак в Америке получило новое объяснение, сообщает сайт "Комсомольскаяправда". Как выяснили российские и зарубежные генетики, утверждение о том, что древние
псы, жившие рядом с индейцами на протяжении последних девяти тысяч лет, были одомашненными
волками, не верно.
Ближайшими родичами таких собак оказались сибирские лайки. В Америку они мигрировали вместе с хозяевами еще в ледниковую эпоху.
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