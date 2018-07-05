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Общество

Обнаружена неожиданная связь одиночества и ожирения

Фото: GLOBAL LOOK press/Liz Gregg
Исследователи пришли к выводу, что гены оказывают значительное влияние на то, будет ли человек страдать от одиночества. Более того, специалисты рассказали о роли лишнего веса в подобной связи.
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Влияние лишнего веса на одиночество, на первый взгляд, может показаться очевидным. Не секрет, что людям с нестандартной внешностью, как правило, сложнее социализироваться. Правило действует и в обратную сторону: отсутствие друзей может стать причиной стресса и, следовательно, переедания.

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Теперь медики утверждают, что генетической составляющей подобной взаимосвязи не уделялось должного внимания. К тому же одиночество очень редко становилось предметом исследований, передает журнал Nature Communications.

Проанализировав информацию о полумиллионе человек, специалисты выявили 15 регионов генома, которые были связаны с чувством одиночества. Изучая биологические характеристики одиноких людей, страдающих от отсутствия компании, медики заметили, что во многих случаях аналогичные вариации уже удавалось связать с ожирением.

 

Специалисты не исключают, что полученные ими данные позволят разработать новые подходы к борьбе с лишним весом. Эти же технологии, как ожидается, параллельно позволят избавить человека от чувства одиночества.

Ранее ученые неоднократно заявляли, что практически любая черта человека, которую можно как-либо измерить, будет частично зависеть от врожденных особенностей индивида. При этом значительную роль в этом будет играть окружение и прочие факторы. Таким образом, значение генов практически в любом аспекте нельзя ни игнорировать, ни переоценивать.

Автор: Михаил Вштанов5 июля 2018, 14:28

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