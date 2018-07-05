Женщина осталась на 15 лет без секса из-за вагинизма

Учительница из американского штата Флорида страдала редким недугом, который мешал ей вести интимную жизнь. К счастью, женщина сумела вылечиться от тяжелой формы вагинизма.

С проблемой Кэрен Буоно столкнулась в 16 лет, когда первый раз попыталась заняться любовью со своим парнем. Однако ничего не получилось. Так происходило и с другими партнерами. Девушке пришлось отказаться от секса, оправдываясь перед мужчинами желанием дождаться свадьбы.

В 25 лет Кэрен решилась обратиться к врачу. После того, как медик не нашел никаких отклонений, американка убедила себя, что проблема носит психологический характер и "все это" у нее "в голове", сообщает Daily Mirror.

В 31 год она встретила свою судьбу и предприняла новую попытку выяснить причину своих затруднений. У нее обнаружили вагинизм. При этом заболевании происходит непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы, что делает вагинальное проникновение невозможным.

Кэрен назначили четырехмесячный курс лечения. Она старательно следовала инструкциям врачей и регулярно посещала занятия. Через несколько месяцев ей впервые удалось заняться сексом со своим женихом.

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