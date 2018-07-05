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Общество

Женщина осталась на 15 лет без секса из-за вагинизма

Фото: GLOBAL LOOK press/Samot
Учительница из американского штата Флорида страдала редким недугом, который мешал ей вести интимную жизнь. К счастью, женщина сумела вылечиться от тяжелой формы вагинизма.
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С проблемой Кэрен Буоно столкнулась в 16 лет, когда первый раз попыталась заняться любовью со своим парнем. Однако ничего не получилось. Так происходило и с другими партнерами. Девушке пришлось отказаться от секса, оправдываясь перед мужчинами желанием дождаться свадьбы.

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В 25 лет Кэрен решилась обратиться к врачу. После того, как медик не нашел никаких отклонений, американка убедила себя, что проблема носит психологический характер и "все это" у нее "в голове", сообщает Daily Mirror.

В 31 год она встретила свою судьбу и предприняла новую попытку выяснить причину своих затруднений. У нее обнаружили вагинизм. При этом заболевании происходит непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы, что делает вагинальное проникновение невозможным.

Кэрен назначили четырехмесячный курс лечения. Она старательно следовала инструкциям врачей и регулярно посещала занятия. Через несколько месяцев ей впервые удалось заняться сексом со своим женихом.

Как писали Dni.Ru, около 30% женщин никогда не испытывали удовольствия в постели. Эксперт-сексолог Елена Бэкман назвала девять возможных причин аноргазмии у женщин. Среди таковых – хроническая усталость, слабость интимных мышц, психологическая травма, слишком быстрый половой акт, гинекологические заболевания, гормональные нарушения, неопытность, низкая самооценка и ненайденная точка G.

Автор: Людмила Фоканова5 июля 2018, 12:47

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