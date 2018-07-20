Носороги и "Украина": фото кабинета Медведева вызвало переполох

На просторы Всемирной паутины попала фотография кабинета российского премьера Дмитрия Медведева. Снимок, сделанный во время встречи председателя правительства с губернатором Омской области, привлек больше внимания, чем сами переговоры.



На опубликованных кадрах можно подробно рассмотреть каждую деталь кабинета. На первый взгляд, в рабочих атрибутах нет ничего необычного: интерьер выполнен в светлых тонах, на столе – множество папок с документами.

Однако внимание пользователей Сети привлек необычный письменный прибор с бронзовыми фигурами носорогов и слонов, а также подсвечники в виде котов. Более того, на стене висит картина с изображением гостиницы "Украина", что следует из размещенных на сайте правительства Омска фотографий. Именно на нее и на набережную Москвы-реки выходят окна из кабинета российского премьер-министра.

Стоит отметить, что шторы в кабинете плотно закрыты. При этом в кабинете нет портрета российского президента Владимира Путина.

Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20%. Согласно подсчетам экспертов, при увеличении ставки в среднем каждый россиянин будет терять около 4220 рублей в год. Решение должно вступить в силу 1 января следующего года.