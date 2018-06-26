Медведев оправдался за повышение пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о предстоящем повышении пенсионного возраста. По его словам, в правительстве стараются учесть интересы всех граждан, поэтому людям предпенсионного возраста беспокоиться не стоит.



Глава правительства отметил, что решение об увеличении возраста выхода на пенсию принималось "с учетом интереса граждан и государства". По его словам, в кабинете министров учитывают интересы работников и работодателей. При этом изменившиеся условия выхода на пенсию, уверен Медведев, создадут новые возможности для людей предпенсионного возраста.

Он заверил, что будут разработаны специальные программы переобучения для работников старшего возраста. "Цифровые технологии серьезно меняют рынок труда, это, кстати, сказывается на всех, не только на людях в зрелом возрасте", – цитирует председателя кабмина ТАСС.



Медведев исключил какую бы то ни было дискриминацию по возрастному признаку, заявив, что количество лет работника не должно быть причиной для увольнения. "Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена", – подчеркнул премьер.

Напомним, ранее в правительстве объявили о предстоящей пенсионной реформе, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63. Изменения будут производиться пошагово, начиная со следующего года.





Стоит отметить, что власти обещают россиянам беспрецедентный рост пенсий. Глава Министерства финансов, первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что пенсионные выплаты достигнут уровня 20 тысяч рублей к 2024 году.

Размер пенсий можно будет увеличить за счет индивидуального пенсионного капитала, подчеркнул он. "Работникам будет предложено участвовать в добровольном порядке в формировании своих пенсионных накоплений", - цитируют чиновника "Новые Известия". В свою очередь глава Минтруда Максим Топилин предрек рост пенсий в следующем году до 15,4 тысячи рублей.