Избитый журналист подал в суд на экс-футболиста сборной России

Журналист Игорь Рабинер подал заявление в полицию на экс-тренера тульского "Арсенала" и бывшего игрока сборной России по футболу Сергея Кирьякова, сообщает НСН. Причиной стало избиение, которое произошло накануне.



Рабинер отметил, что раздумывал над эти шагом, так как не уверен в положительном эффекте обращения в правоохранительные органы. "Решил, что обязан это сделать не для себя, а для профессии. Если я не дам ход этому делу, то люди, подобные Кирьякову, решат, что за мнение можно бить в лицо", – отметил журналист.