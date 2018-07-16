"Единая Россия" возвращает соотечественников

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками единогласно поддержал законопроекты по упрощению процедуры получения российского гражданства для соотечественников. Первый документ подразумевает введение "миграционной амнистии" для беженцев, прежде всего, ополченцев Донбасса. Вторым проектом закона предлагается запретить изъятие без решения суда российских паспортов, в которых из-за халатности уполномоченных органов были допущены ошибки. Что "Единая Россия" делает для возвращения соотечественников на Родину?



4 июля члены моего Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками единогласно поддержали два моих законопроекта по упрощению процедуры получения российского гражданства для наших соотечественников. Первый законопроект от 25.06.2018 г. – о "миграционной амнистии". Главная его часть касается беженцев с Украины. Сегодня те, кто не смог выехать на Украину на период трех месяцев после каждых 90 дней, проведенных на территории России, являются нарушителями. Но многие просто не имеют возможности этого сделать, поскольку могут быть подвергнуты там преследованию по политическим мотивам. Прежде всего, это ополченцы, государственные бывшие деятели республик Донбасса и Украины, оппозиционные к нынешнему киевскому режиму общественные активисты и журналисты.

Прецеденты репрессий уже были, причем с летальным исходом. Также данный законопроект предлагает упростить для беженцев процедуры получения вида на жительство и гражданства. Как, кстати, и для другой несправедливо забытой категории соотечественников – жителей Крыма, не оформивших гражданство в порядке оптации, то есть по факту нахождения в Крыму во время воссоединения с Россией. Эти люди, как правило, студенты или трудовые мигранты, находились тогда вне родного Крыма, и не смогли автоматически приобрести российское гражданство. Таких людей насчитывается несколько тысяч.

Второй законопроект от 25.06.2018 г. – о запрете изъятия российских паспортов без решения суда. Долгое время существовала практика, когда паспорта, которые приобретали наши соотечественники, выдавались с ошибками, сделанными из-за халатности уполномоченными органами на законных бланках, и потом эти документы признавались недействительными и изымались без какого-либо разбирательства. Законопроект отменяет изъятие паспортов до установления факта предоставления гражданином подложных документов или заведомо ложных сведений при приобретении им российского гражданства, а также предоставляет гражданам, получившим до 1 июля 2002 года паспорта РФ, впоследствии изъятые или признанные недействительными, бессрочное право получения гражданства России в упрощенном порядке.

3 июля я встречался в Министерстве внутренних дел с начальником Главного управления по вопросам миграции, генерал-майором полиции Ольгой Кирилловой по этим вопросам. Мы также обсудили ранее внесенные мной и ждущие рассмотрения в первом чтении законопроекты. В конце 2016 года я внес инициативу (законопроект №69201-7 от 30.12.2016 г.) о снятии необоснованных условий для получения соотечественниками статуса "носителя русского языка". Сегодня этот статус могут получить лишь те, кто сможет доказать, что их родственники по прямой восходящей линии проживали на территории СССР или Российской Империи, но лишь в пределах современных границ Российской Федерации. Большое число людей, бежавших с того же Донбасса и владеющих в совершенстве родным русским языком, просто не имеют таких родственников, а, следовательно, не могут быть официально признаны "носителями русского языка".

В Государственной Думе ждет поддержки и другой мой законопроект от 17.02.2017 г. – о гражданстве детей, один из родителей которых гражданин РФ. Как ни удивительно, иностранец обладает по нашему закону правом вето на получение ребенком гражданства России, хотя другой родитель – гражданин России. Это приводит к известным случаям, когда у наших граждан забирают детей супруги-иностранцы. И, наконец, вместе с депутатом Сергеем Шаргуновым я внес законопроект от 24.05.2017 г. – о предоставлении политического убежища. В нынешнем законодательстве существует норма о том, что рассчитывать на получение политического убежища в России не могут лица, прибывшие из стран с безвизовым режимом с нашей страной и из стран с так называемыми устойчивыми демократическими режимами. Естественно, что преследуемые на Западе или в той же Украине люди не подходят под эти критерии.

Отмечу, что на следующий день после нашей встречи глава миграционной службы Ольга Кириллова во время ее пресс-конференции в "Российской газете" заверила, что в данный момент практика отбора паспортов уже прекращена. Хотя днем раньше, во время нашей встречи, я передал начальнику миграционного управления МВД России обращение от соотечественника, лишенного паспорта гражданина Российской Федерации, пришедшее ко мне 1 июля с.г. С учетом поручения Президента России о необходимости либерализации получения российского гражданства соотечественниками, сделанного во время Прямой линии 7 июня, я очень надеюсь, что мои новые инициативы, как и ранее внесенные, будут поддержаны всеми участниками законотворческого процесса.

