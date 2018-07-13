Московские школьники успешно выступили на олимпиаде в Румынии
Всего в копилке национальной сборной шесть медалей: пять золотых и одна серебряная. Успех сборной России на Международной математической олимпиаде стал результатом совместной работы объединенного тренерского штаба, в состав которого вошли лучшие педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
Подготовка к важному международному соревнованию шла в течение года. "Весь год мы работали большой командой, изменили систему подготовки и отбора. Стали давать заочные задания, увеличили количество занятий на сборах. Наши тренеры принимали участие в региональных сборах. Нам помогали много людей и организаций: московский Центр педагогического мастерства, Образовательный центр "Сириус", Президентский лицей №239 города Санкт-Петербурга", – рассказал тренер сборной России по математике Кирилл Сухов.
Российских школьников поздравила министр просвещения Ольга Васильева. Она заявила, что результат нашей команды подчеркивает статус России как великой математической державы.
Олимпиада проходила с 3 по 14 июля в румынском городе Клуж-Напока. Всего в состязании участвовали 116 команд со всего мира.
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