Самолет Трампа перекрасят в цвета российского флага

Лидер США Дональд Трамп намерен изменить цвет своего служебного самолета. Нововведение коснется борта №1 следующей версии, сообщает НСН.
Главе государства наскучила бело-синяя расцветка, утвержденная 55 лет назад, во времена Джона Кеннеди. У президента она ассоциируется с бывшей первой леди Америки Жаклин Кеннеди. Такую цветовую гамму Трамп считает "недостаточно смелой". Он намерен исправить ситуацию, добавив красный.
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