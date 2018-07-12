Названы регионы с самым вкусным шоколадом

Опрос
туристов в соцсетях показал, что Московская область входит в пятерку регионов, где делают самый вкусный шоколад, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". С брендами "Победа вкуса" и "Яшкино" она расположилась на четвертом и пятом
местах, поделив их с Крымом.
Как отмечает НСН, первое место досталось Москве с "Аленкой", "Бабаевским" и "Русским шоколадом". Второе – Самаре с брендом "Россия – щедрая душа!", третье – Петербургу с "Особым" и "Детским сувениром".
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