Политический хаос грозит Тунису катастрофой

Тунис может стать новой площадкой для развертывания сил запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которая после поражения в Ираке и Сирии объявила о планах по вторжению в Африку.



Интерес исламистов к североафриканской республике не случаен. После Жасминовой революции 2011 года страна переживает сильнейший экономический и социальный кризис, пребывая в перманентном состоянии хаоса. Безработица, высокая инфляция и коррупция во власти вынуждают людей выходить на улицы и устраивать забастовки, что подрывает туристический бизнес – основной источник дохода Туниса.



Массовые акции протеста не прекращаются в этой стране с начала года. Жители Туниса жалуются на отсутствие работы, плохие медицинские услуги, рост цен и налогов. Местная полиция реагирует на такие митинги весьма жестко, разгоняя манифестантов с помощью слезоточивого газа и задерживая людей десятками.

Впрочем, по словам официального представителя министерства иностранных дел Туниса Халифа Шибани, мирными эти акции тоже назвать нельзя. Только недавно полицейские задержали 44 человека за ношение холодного оружия, грабежи и мародерство. Бунтующие тунисцы не ограничиваются обычными актами вандализма, они жгут полицейские участки, грабят магазины и даже банки.

Свой вклад в социальную и экономическую нестабильность африканской страны, чье благополучие было подорвано революцией, вносит высокая террористическая угроза. Именно после теракта в столице, который произошел 18 марта 2015 года, большинство туристических агентств отказались работать с Тунисом.

Боевики расстреляли туристов возле Национального музея Бардо, расположенного у здания парламента, после чего ворвались внутрь и захватили заложников. Предположительно, преступники хотели штурмовать и сам парламент, где в это время обсуждались антитеррористические меры. В результате теракта погиб 21 человек.

Спустя два месяца, в июне того же года, произошло новое нападение – на этот раз в курортном городе Сус.

Две группы боевиков, вооруженных автоматами Калашникова, ворвались в отели El Mouradi Palm Marina и Steigenberger Kantaoui Bay, после чего открыли беглый огонь по туристам, а один из террористов подорвал себя на пляже среди отдыхающих. Жертвами теракта стали 39 человек, столько же получили ранения. Среди погибших оказались граждане Великобритании, ФРГ, Бельгии, России и Португалии.

После этого власти Туниса объявили режим чрезвычайного положения, который действует до сих пор. В мае 2018 года вооруженные люди остановили автобус с туристами, однако на этот раз обошлось без стрельбы. Заблокировавшие дорогу люди оказались местными жителями, которые протестовали против роста цен.

Многие эксперты рекомендуют представителям бизнеса избегать нестабильного Туниса. Так, например, автор проекта "Смыслы" Иван Аркатов считает, что социальная турбулентность, которая сейчас наблюдается в североафриканской республике, может вновь закончиться революцией и сменой политического курса, а это идеальная почва для террористов, стремящихся повсюду насаждать радикальный исламизм.