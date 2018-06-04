Домашних животных предлагают бесплатно регистрировать

Законопроект о домашних животных, который в настоящее время обсуждается в нижней палате парламента, предполагает бесплатную регистрацию питомцев. Об этом рассказал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, заниматься этим вопросом могли бы территориальные подразделения Россельхознадзора или ветслужбы.

Парламентарий выразил уверенность, что регистрация должна быть бесплатной. По его словам, на этом настаивает возглавляемый им комитет. В то же время, считает Владимир Бурматов, разного рода услуги, такие как чипирование, установке бирки, будут платными, однако за саму регистрацию деньги взиматься не должны.



Кроме того, сообщил законодатель, в документе идет речь о правилах выгула собак бойцовых пород. "В законе они называются потенциально опасными породами, – цитирует депутата РИА Новости. – Их тоже теперь придется регистрировать. Для них вводятся еще и правила выгула. Выгуливать таких собак теперь можно будет только в наморднике с ошейником и поводком".

Помимо этого, в законопроекте ограничивается возможность содержания в домашних условиях диких зверей, которые могут представлять опасность для человека. Речь, в частности, идет о тиграх, леопардах, медведях и других хищниках.

Также предусматривается создание перечня видов животных, запрещенных к содержанию. Составлять его будет российское правительство. Звери, приобретенные до 1 июля 2019 года и попавшие в этот список, должны быть обязательно зарегистрированы владельцами. Эта норма касается и таких организаций, как цирки и зоопарки, причем, независимо от даты приобретения животных.





Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о начале работы над законопроектом о добровольной регистрации домашних животных и содержании опасных зверей в жилище. Председатель нижней палаты парламента уточнил, что речь идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород. Закон будет, в том числе, определять порядок их содержания.

