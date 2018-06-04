Домашних животных предлагают бесплатно регистрировать
Парламентарий выразил уверенность, что регистрация должна
быть бесплатной. По его словам, на этом настаивает возглавляемый им комитет. В
то же время, считает Владимир Бурматов, разного рода услуги, такие как чипирование,
установке бирки, будут платными, однако за саму регистрацию деньги взиматься не
должны.
Кроме того, сообщил законодатель, в документе идет речь о правилах выгула собак бойцовых пород. "В законе они называются потенциально опасными породами, – цитирует депутата РИА Новости. – Их тоже теперь придется регистрировать. Для них вводятся еще и правила выгула. Выгуливать таких собак теперь можно будет только в наморднике с ошейником и поводком".
Помимо этого, в законопроекте ограничивается возможность содержания в домашних условиях диких зверей, которые могут представлять опасность для человека. Речь, в частности, идет о тиграх, леопардах, медведях и других хищниках.
Также предусматривается создание перечня видов животных, запрещенных к содержанию. Составлять его будет российское правительство. Звери, приобретенные до 1 июля 2019 года и попавшие в этот список, должны быть обязательно зарегистрированы владельцами. Эта норма касается и таких организаций, как цирки и зоопарки, причем, независимо от даты приобретения животных.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о начале
работы над законопроектом о добровольной регистрации домашних животных и содержании
опасных зверей в жилище. Председатель нижней палаты парламента уточнил, что речь
идет о таких опасных животных, как тигры, собаки бойцовских пород. Закон будет,
в том числе, определять порядок их содержания.
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