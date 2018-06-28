Призрак на детских качелях наводит ужас
На пустой детской площадке внезапно стали раскачиваться качели. Это заинтересовало оказавшегося поблизости автора ролика. Пока вторые качели висели неподвижно, первые двигались, а затем начали бешено крутиться.
Автор, хотя и был не один, предпочел быстрее убежать подальше от "мистического места". Посмотревшие видео пользователи Сети убеждены, что на качелях в самом деле катался призрак. Хотя нашлись и скептики. Они уверены, что кто-то просто привязал к сиденью тонкие веревки и дергал за них, сообщает телеканал "360".
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