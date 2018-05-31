Россиянам разрешили отдыхать на деньги работодателя

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам проводить отпуска на курортах страны за счет своего работодателя. Компании, оплатившие отдых сотрудников, будут вознаграждены налоговыми льготами.

Уехать в отпуск на казенные деньги работники смогут только с 1 января 2019 года. При этом уже сейчас можно написать соответствующее заявление.

Закон подразумевает, что за счет работодателя россиянам могут быть предоставлены путевка на лечение, транспортировка к месту отдыха или оплата экскурсионной программы. Затраты не должны превышать 50 тысяч рублей, пишет RG.ru.

Эксперты подчеркнули, что этой суммы вполне достаточно, чтобы оплатить недельный тур. Стоит отметить, что выделяться деньги будут на отдых только на территории России.

Впрочем, некоторые специалисты убеждены, что нововведение позволит брать отпуск за счет работодателя лишь сотрудникам крупных фирм, которым платят высокую и "белую" зарплату. Малым и средним предприятиям это будет просто невыгодно.





Закон призван помочь работникам и членам их семей реализовать свое право на отдых. Особенно заинтересованы в этом те, кто трудится в опасных для жизни условиях.

Более того, россияне станут больше отдыхать внутри страны, что принесет бюджету дополнительные доходы. Также это будет способствовать развитию и популяризации отечественных курортов.



По данным ВЦИОМа, летом 2017 года 5,7% россиян уехали в отпуск за границу, 22% отдыхали по путевкам в России. 44% соотечественников провели лето на даче, в то время как оставшаяся часть вынуждена была остаться дома.



