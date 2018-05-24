Кот прокатился на крыше машины на скорости 100 километров в час
На кадрах видно, как пушистый домосед пытается удержаться на крыше машины, несущегося на скорости 100 километров в час. Проезжающие мимо автомобилисты указали водителю на непрошеного пассажира, после чего машина остановилась и животное сняли с крыши, передает "360".
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