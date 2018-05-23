Родители подали в суд на 30-летнего безработного отпрыска

В США супруги в судебном порядке выселили своего взрослого сына Майкла Ротондо. Наследник вернулся в отчий дом в 22 года и самостоятельную жизнь вести не желал.

Родители много раз просили Майкла найти работу и даже предлагали ему деньги на поиски нового жилья. Они советовали сыну продать ненужные вещи, в частности музыкальный центр и некоторые инструменты.

Судья встал на сторону супругов и постановил выселить мужчину. Ротондо назвал вердикт возмутительным и пообещал подать апелляцию, но ему отказали, передает сайт "Комсомольская правда".

Судья спросил у мужчины, не думал ли он потратить столько же сил на поиск новой квартиры, сколько потратил на борьбу с решением суда. До суда мужчина получал несколько уведомлений о выселении, но, по его словам, ему не дали достаточно времени.

Также родителей расстраивал тот факт, что сын никак не вкладывался в семейный бюджет и отказывался помогать в домашних делах. На это Ротондо на суде заявил, что все эти годы от него никто ничего подобного и не ждал. Американец якобы думал, что родителей устраивает такое положение вещей.

Работу Майкл потерял еще восемь лет назад. Он утверждает, что сейчас занят в бизнесе, связанном с интернет-сайтами, но не раскрыл подробностей.

В ближайшее время он будет обязан покинуть отчий дом. В противном случае Майклу Ротондо будет грозить уголовная ответственность за неисполнение решения суда, сообщает CNN.