Родители подали в суд на 30-летнего безработного отпрыска
Родители много раз просили Майкла найти работу и даже предлагали ему деньги на поиски нового жилья. Они советовали сыну продать ненужные вещи, в частности музыкальный центр и некоторые инструменты.
Судья встал на сторону супругов и постановил выселить мужчину. Ротондо назвал вердикт возмутительным и пообещал подать апелляцию, но ему отказали, передает сайт "Комсомольская правда".
Судья спросил у мужчины, не думал ли он потратить столько же сил на поиск новой квартиры, сколько потратил на борьбу с решением суда. До суда мужчина получал несколько уведомлений о выселении, но, по его словам, ему не дали достаточно времени.
Также родителей расстраивал тот факт, что сын никак не вкладывался в семейный бюджет и отказывался помогать в домашних делах. На это Ротондо на суде заявил, что все эти годы от него никто ничего подобного и не ждал. Американец якобы думал, что родителей устраивает такое положение вещей.
Работу Майкл потерял еще восемь лет назад. Он утверждает, что сейчас занят в бизнесе, связанном с интернет-сайтами, но не раскрыл подробностей.
В ближайшее время он будет обязан покинуть отчий дом. В противном случае Майклу Ротондо будет грозить уголовная ответственность за неисполнение решения суда, сообщает CNN.
Популярная телеведущая удивила общественность
Новостью поделилась подруга ведущей, певица Юлия Началова
Женщина требует алименты
Дочь легендарного артиста намерена идти до конца