"Уволился последний почтальон": Макаревич разнес "Почту России"

Певец Андрей Макаревич рассказал в соцсетях, что в центре Москвы якобы уволился последний почтальон. По его словам, это стало причиной того, что "Почта России" не доставила ему долгожданную посылку.

Макаревич написал на странице в Facebook, что стилист легендарной группы The Beatles Лесли Кавендиш издал книгу про свою жизнь и работу с "битлами". Один из экземпляров автор послал российскому барду – по почте.

По словам Макаревича, спустя месяц он потерял всякую надежду получить посылку. "Я, понятно, ждал с трепетом. Неделя, другая, третья, месяц – Лесли спрашивает: "получил книжку, прочитал?". Не получил! И уже извинился перед ним за нашу чудесную почту, и почти перестал ждать", – рассказывает певец.

Однако позже посылку все-таки удалось отыскать. "Наш директор не поленился и пошел в районное почтовое отделение. Нету, говорят. Тогда он пришел еще раз через неделю. Видимо, говорил построже. И посылку… нашли! На полке", – продолжает Макаревич.

Певец добавил, что на вопрос "Как же так?" он получил неожиданный ответ. "У нас уволился последний почтальон, вот мы и не имеем возможности доставить ни посылку, ни извещение", – заявили сотрудники почтового отделения.

Ранее сообщалось, что "Почта России" откроется на стадионе в Петербурге на время ЧМ-2018. Все болельщики смогут приобрести в них карточки и марки с символикой состязания, а также отправить письма в любую точку мира.