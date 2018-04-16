Депутаты попросят правительство поддержать фильм "Собибор"
Депутаты рассчитывают, что кабинет министров и минкульт России пойдет навстречу создателям картины. Комитет нижней палаты по международным делам уже организовал ряд мероприятий по продвижению фильма на площадке постпредства России в Вене и Женеве.
Недавно в Малом зале Госдумы был организован показ "Собибора". "Фильм очень тяжелый, но смотреть его надо", – поделился своими впечатлениями от картины Вячеслав Володин. По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась.
В свою очередь, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал "Собибор" "потрясающим фильмом по силе воздействия на зрителя, по донесению исторической правды".
Фильм Константина Хабенского выходит в российский прокат 3 мая. Он повествует о восстании в одноименном нацистском лагере на территории Польши в 1943 году. Сопротивление возглавил лейтенант Красной армии Александр Печерский.
Восстание в Собиборе – единственное удачное сопротивление в нацистских концентрационных лагерях за годы Второй мировой войны. Многим заключенным удалось бежать. Сразу после этого лагерь смерти был стерт с лица земли.
Перед Днем Победы ленту покажут более чем в двух тысячах кинотеатров. Первый показ пройдет в Ростове-на-Дону.
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