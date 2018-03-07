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Общество

Кто раздувает скандал вокруг депутата Слуцкого

Фото: duma.gov.ru
Все обвинения в домогательствах, выдвинутые в адрес главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, должны быть проанализированы исключительно в рамках правового поля. Так прокомментировал неприятную ситуацию вокруг депутата от ЛДПР спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"Разбираться надо исключительно в правовом поле и исходя из презумпции невиновности", - отметил глава Думы и не исключил, что скандал вокруг Слуцкого может быть провокацией. Володин призвал дождаться итогов рассмотрения всех жалоб на депутата  думской комиссией по этике. "Должны объективно разбираться те, кому положено", – указал спикер.

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Жертвы сексуальных домогательств известного продюсера

Он также напомнил, что обвинения выдвигаются в разгар избирательной кампании и со стороны иностранных СМИ. "Если бы такие обвинения были выдвинуты, скажем, в адрес сенатора Маккейна журналистками Russia Today или "Спутника", то исход был бы предрешен", – заявил председатель Госдумы, подчеркнув, что в США виноватыми сделали бы российских журналисток.

"Не живите в этих враждебных трендах. Мужчин больше порядочных. Здесь две стороны. Не вставайте на одну сторону. Я ни на чью сторону не встаю и говорю – в рамках закона. Но при этом не будет решения, которое заранее предопределяет, кто виноват", – продолжил Володин.

Позднее, поздравляя парламентских журналисток с 8 Марта, Володин снова прокомментировал ситуацию: "Если вам опасно работать в Думе, меняйте работу", добавив, что если девушку обидели, то нужно ответить.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Ситуация вокруг депутата Леонида Слуцкого, действительно, складывается крайне неприятная, отметил в интервью Dni.Ru политолог Павел Данилин. Неоднозначность ее в том, что журналистки, которые обвиняют политика в домогательствах, являются корреспондентами изданий, довольно критически настроенных к российской внешней политике.

"Это может быть совпадением, а может быть и нет, но факт остается фактом – британская ВВС и телеканал "Дождь" настроены антироссийски. Этот факт заставляет насторожиться, также как и то, что мы узнаем об домогательствах господина Слуцкого через несколько лет, как они якобы произошли", – сказал Данилин.

Леонид Слуцкий. Фото: wikipedia.org

Он не исключил, что таким образом до нас добралась мода на разоблачения сексуального характера. При этом политолог напомнил, что против американского продюсера Харви Вайшнштейна выдвигались обвинения в изнасилованиях или принуждении занятия сексом, а Слуцкого обвиняют в приставаниях.

Конечно, с этим вопросом необходимо досконально  разбираться, потому что ситуация вокруг депутата Госдумы подрывает доверие к парламентариям и параллельно ставит вопрос об общении их с журналистами.

Эксперт отметил, что если можно бездоказательно обвинить в домогательствах любого мужчину, то значит,  при общении журналистов с депутатами нужно устанавливать новый порядок – вводить обязательную аудио и видеофиксацию от момента входа в кабинет до выхода из него. Это, по мнению Данилина, сузит поле работы журналистов и закрепостит их общение с депутатами.

Павел Данилин. Кадр youtube.com

"Но это нужно будет сделать для того, чтобы избежать подобных обвинений в будущем. Причем, это касается не только общения мужчин с женщинами, но и двух мужчин между собой, так как на фоне уже существующих обвинений, могут выдвигаться и другие – о приставании мужчины к мужчине", – предположил политолог.

Как выразился эксперт, мы сейчас ступили на тонкий лед внеслужебных отношений политиков с представителями прессы. "Нельзя исключать того, что приставания к журналистам не обязательно со стороны Слуцкого действительно были, но за ними могла стоять банальная жажда славы, желание прославиться таким не самым лучшим образом", – высказал свое мнение Данилин.

Наконец, при обсуждении этой ситуации можно поставить себя на место мужа женщины, к которой пристает некий мужчина – депутат или кто-то другой, продолжил аналитик. "Очевидно, что близкий человек, узнав об этом,  сразу понимает, как надо себя разумно вести. Здесь есть два варианта: первый – предложить своей жене поменять место работы, а второй – четко и жестко, но без физического воздействия разобраться с этой ситуацией. Сейчас, в истории со Слуцким мы ничего подобного не наблюдаем", – указал Павел Данилин.

Ситуация неприятная. В ней надо разбираться, но вопросов она оставляет заметно больше, чем ответов, подвел итог политолог.

Алексей Зудин. Кадр youtube.com

В свою очередь, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин полагает, что скандал вокруг депутата Леонида Слуцкого необходимо рассматривать в контексте  с недавними обвинениями продюсера Харви Вайнштейна. После шумихи в США во всем мире стало модно и выгодно обвинять мужчин в сексуальных домогательствах, даже если их на самом деле не было.

Также хорошо известно и то, что во время предвыборных кампаний регулярно организуются провокации, а сейчас в России как раз готовятся к выборам президента, напомнил Зудин.

"Понятно, что Вашингтон в этот период усиливает давление на нашу страну, об этом  говорил и глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, подготовивший соответствующий доклад". – сказал политолог в интервью Dni.Ru.

Ситуация вокруг Слуцкого – часть давления, которое оказывают на Россию в преддверии президентских выборов.

Напомним, что корреспондент британской телерадиокомпании ВВС Фарида Рустамова стала третьей девушкой, обвинившей Слуцкого в сексуальных домогательствах. На минувшей неделе с аналогичными обвинениями в адрес депутата выступили заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Свой вердикт по этой истории должна вынести комиссия Госдумы по этике, которая сейчас рассматривает соответствующие материалы и выслушивает мнения все сторон.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство Госдумы разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Автор: Александр Комаров7 марта 2018, 16:18

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