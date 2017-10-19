Ведущая Первого канала пожаловалась на домогательства

Скандал, в центре которого оказался известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приобрел неожиданное продолжение. На этот раз на развратного деятеля искусства пожаловалась российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе.

Оказалось, что Вайнштейн более десяти лет пытался склонить красавицу из России к приватной встрече. Ему удалось этого добиться во время Венецианского кинофестиваля: он заманил ведущую в свой номер под предлогом обсуждения деловых вопросом.

Продюсер встретил Мцитуридзе на пороге команты в одном халате и попросил сделать массаж. На встрече должен был присутствовать и ассистент Вайнштейна, но он неожиданно куда-то исчез.

Мцитуридзе объяснила, почему только сейчас заговорила о сексуальных домогательствах. После сцены в номере отеля продюсер заявил, что ей не стоит распространяться о произошедшем.

Публикация от Катя Мцитуридзе (@katya_mtsitouridze) Окт 19 2017 в 6:56 PDT

Рассказала телеведущая и о первой встрече с Вайнштейном. Она произошла в 2003 году на Берлинском кинофестивале. "После интервью он подошел и сказал, что ему понравились вопросы и что он хочет пообедать со мной в номере", – сообщила Мцитуридзе.

Ее ответ вряд ли обрадовал продюсера. Ведущая заявила, что подобная встреча наверняка не обрадует ее парня и предложила Вайнштейну пригласить на обед ее молодого человека, передает The Hollywood Reporters.

Напомним, Екатерина Мцитуридзе ведет рубрику "Это кино" в утренней передаче Первого канала. Кроме того, она является главой структуры "Роскино".