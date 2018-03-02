Испуганный Запад состряпал резкий ответ новому оружию России

Российскому гиперзвуковому оружию можно противостоять только из космоса, считают американские генералы. Они предложили установить на спутниках специальные датчики, которые могли бы засечь пуск новейших ракет.

С такой идеей выступил глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Он предложил сосредоточиться на средствах космического базирования, которые предупреждали бы о запуске баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов.

По замыслу генерала, после обнаружения из космоса гиперзвукового аппарата противника его ликвидацию нужно проводить традиционными средствами наземного, воздушного или морского базирования. При этом Хайтен заверил Белый дом и конгресс в том, что имеющихся в распоряжении США наземных, воздушных и морских вооружений недостаточно для обнаружения гиперзвуковых летательных аппаратов. И пожаловался на "скудное" финансирование.

В своем послании Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин представил новейшее российское оружие. Президент России рассказал о новой межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", гиперзвуковом комплексе "Кинжал", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, а также беспилотном подводном аппарате, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. Президент подчеркнул, что растущая военная мощь России – это гарантия мира на планете.

Немецкие эксперты после речи Путина поспешили заявить, что озвученные российским президентом данные "недостоверны". Süddeutsche Zeitung приводит мнение профессора Технического университета в Мюнхене Роберта Шмукера. Инженер уверен, что Россия еще долго не сможет разработать крылатые ракеты на ядерном заряде. С его точки зрения, это слишком сложно. "Я не могу представить, чтобы они могли сделать маленький летающий ядерный реактор", – заявил профессор.

Не верит Шмукер и в заявления о гиперзвуковом оружии. Такие огромные скорости ведут к крайне высокой нагрузке на материал. Кроме того, испытания были бы невероятно дорогими, полагает профессор из Мюнхена.