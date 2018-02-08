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Общество

Дума снимет барьеры при переводе оборонки на гражданские рельсы

Фото: GLOBAL LOOK press/Allexander Makarov
Госдума обеспечит законодательное сопровождение диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сегодня, 8 февраля на Охотном ряду прошло первое заседание межфракционной рабочей группы под руководством Александра Жукова.
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Первый вице-спикер возглавляет рабочую группу по законодательному обеспечению диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Она создана по поручению руководителя Госдумы Вячеслава Володина.

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Открывая заседание группы, Александр Жуков отметил, что в ближайшее время она проанализируют, какие существуют барьеры и проблемы, прежде всего в законодательстве, которые препятствуют переводу оборонки на гражданские рельсы.

"Наша с вами задача – формирование эффективной модели законодательного регулирования отношений, связанных с диверсификацией продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса: рассмотрение и анализ предложений о внесении изменений в законодательство, а также проектов федеральных законов по данным вопросам, находящихся на рассмотрении или подготавливаемых к внесению в Госдуму", – отметил Жуков на заседании группы.

Александр Жуков. Фото: ER.RU

В свою очередь, замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков предложил внести изменения в 44-й федеральный закон в части условий заключения специальных инвестиционных контрактов с предприятиями оборонки.

"В целях развития производства продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК целесообразно реализовать комплекс мер стимулирования спроса на соответствующую продукцию. Одной из таких мер является определение на внеконкурсной основе производителя товара, производство которого осуществляется на территории России в рамках специальных инвестконтрактов (СПИК), в качестве поставщика для государственных и муниципальных нужд", – сказал представитель Минторговли.

Кроме того, он предложил провести, тонкую донастройку 223-го федерального закона с целью повышения доли закупок высокотехнологичной гражданской продукции у предприятий ОПК со стороны крупных госзаказчиков.

Итог заседания подвел Александр Жуков. Он отметил, что все поднятые вопросы предстоит проработать в ближайшее время. Уже дано поручение профильным комитетам ускорить их рассмотрение, сказал первый вице-спикер Думы.

Напомним, что 25 января спикер Думы Вячеслав Володин сообщил о создании рабочей группы по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Это очень важный вопрос. Президент России, в рамках весенней сессии, поручил его рассмотреть. Нам очень важно эту работу уже сегодня начать совместно с правительством", – сказал тогда Володин.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Он сообщил, что рабочую группу возглавит его первый заместитель Александр Жуков, в ее состав войдут представители думских комитетов по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по государственному строительству и законодательству и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Вячеслав Володин уточнил, что первоочередная задача группы - разобраться какие есть барьеры, мешающие для создания гражданской продукции на предприятиях ОПК и создать условия для того, чтобы они могли выпускать ту продукцию, которая заместит на рынке импорт.

"За то время, пока действуют санкции, наше государство смогло решить ряд задач, в том числе по импортозамещению на предприятиях ОПК. А сейчас мы говорим о развитии уже гражданской компоненты", – добавил спикер Госдумы.

Вячеслав Володин отметил, что рабочей группе предстоит проанализировать действующее законодательство и, с привлечением экспертного сообщества, наметить пути его совершенствования, с тем, чтобы убрать излишние барьеры.


Автор: Александр Комаров8 февраля 2018, 19:44

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