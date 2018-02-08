Контактная притравка в России будет запрещена

Госдума и Совет Федерации смогли найти компромисс по вопросу запрета контактных притравочных станций и утвердить доработанный текст соответствующего законопроекта. Об итогах работы согласительной комиссии в составе членов верхней и нижней палат парламента рассказал в четверг, 9 февраля, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.



По его словам, депутаты и сенаторы проделали большую работу. "Мы существенно уточнили текст законопроекта, убрали те положения, которые вызывали споры и непонимание. На сегодня у нас есть качественный текст", – сказал Николаев.

Парламентарий подчеркнул, что концепция первоначального варианта законопроекта о запрете контактных притравочных станций не претерпела изменений. "Контакт при подготовке охотничьих собак при использовании любых животных, когда это животное привязано, это как раз те самые станции, это запрещено", – отметил Николаев. Для обучения собаки, добавил депутат, должны устанавливаться соответствующие конструкции, к примеру, сетка. Это оградит диких животных от причинения им физического вреда.

"Самое главное, что мы существенно повысили качество этого законопроекта и полностью исключили какое-то двоякое толкование", – сказал депутат.

В ближайшее время доработанный текст нормативно-правового акта будет вынесен на рассмотрение Госдумы. "Мы оставили все интересы реальных охотников, которые занимаются охотой вместе с собаками, и в этом плане, я считаю, что работа, которая была проделана, она очень достойная", – отметил глава комитета нижней палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. После голосования депутатов документ будет направлен в Совет Федерации.





Кроме того, в ходе работы согласительной комиссии парламентарии смогли выявить "белые пятна" в законодательстве об охоте. По словам Николаева, члены Госдумы и Совфеда приняли решение о создании рабочей группы, которая займется совершенствованием нормативно-правовой базы в этой сфере.

С запретом контактных притравочных станций в России будет реализована практика, которая действует в 70 странах мира, прокомментировал сегодняшнее заседание глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, позицию членов Совфеда удалось максимально приблизить к той концепции, на которой изначально настаивала нижняя палата.

"Значит, коллеги услышали наши аргументы о том, что с живодерством нужно заканчивать", – подчеркнул законодатель.





В свою очередь, председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев отметил, что утвержденный парламентариями текст законопроекта не ущемляет права охотников и дает возможности для дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере. "Здесь у нас никаких разногласий с Госдумой не было. Все наши предложения заключались в том, чтобы убрать излишние вещи, которые выходят за рамки охотничьего законодательства", – прокомментировал сенатор окончание работы согласительной комиссии.

Ранее, во время второго заседания рабочей группы, которое состоялось 25 января, парламентарии смогли значительно приблизиться к окончательному компромиссу по вопросу запрета контактной притравки. Тогда депутаты и сенаторы высказали единое мнение о недопущении жестокого обращения с животными. Члены согласительной комиссии договорились, что подготовка охотничьих собак должна вестись только с использованием ограждающей конструкции в случае, если дикое животное ограничено в возможности двигаться и обороняться.





Напомним, законопроект о запрете притравочных станций Госдума приняла 21 декабря. Документ предлагает сделать натаскивание собак на дичь более гуманным, исключив физический контакт между животными. В соответствии с законопроектом, владельцы притравочных станций будут обязаны устанавливать ограждения из сетки или стекла. Это позволит защитить от травм как диких животных, так и самих охотничьих собак. В документе отмечается, что отсутствие нормативов по содержанию животных ведет к серьезным деструктивным последствиям: они содержатся в тесных клетках, зачастую не могут двигаться, а ветеринарная помощь им не оказывается.

Спустя несколько дней Совет Федерации отклонил принятый Госдумой проект закона. По мнению сенаторов, новые правила тренировки охотничьих собак, предусматривающие установку специального ограждения, якобы загубят охотничьи традиции в России.

Для устранения разногласий была создана согласительная комиссия из членов нижней и верхней палат парламента. Первое ее заседание состоялось 16 января. От Госдумы в комиссии представлены вице-спикер Ольга Тимофеева, глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, руководитель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, а также депутаты Олег Лебедев, Анатолий Грешневиков, Михаил Кузьмин, Ярослав Нилов и другие законодатели.

