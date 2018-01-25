Парламентарии достигли согласия по запрету контактной притравки

Госдума и Совфед смогли найти компромисс по вопросу деятельности контактных притравочных станций. Об итогах второго заседания согласительной комиссии верхней и нижней палат парламента рассказал глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.



К единому мнению



В ходе заседания, которое состоялось в четверг, 25 января, члены комиссии обсудили замечания к законопроекту о запрете контактной притравки охотничьих собак и подписали согласованный обеими сторонами текст, отметил парламентарий. "Конечно же мы не допускаем жестокого обращения с животными какими бы то ни было способами", – подчеркнул депутат.

Позицию депутатов Госдумы поддержали сенаторы. "Мы как были так и остаемся приверженцами того , что жестокое обращение с животными в любой сфере деятельности человека недопустимо", – заявил зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев.

По словам Николая Николаева, члены согласительной комиссии договорились, что подготовка охотничьих собак должна вестись только с использованием ограждающей конструкции в случае, если дикое животное ограничено в возможности двигаться и обороняться.

"Если медведь бежит по чистому полю, он может сопротивляться и никак не ограничен в свободе, – по сути это является охотой. Здесь мы, конечно же, не можем каким-либо образом ограничивать деятельность охотника, собаки, молодой собаки, которую он обучает", – пояснил депутат суть достигнутого соглашения.

Однако если дикое животное находится в загоне, на привязи или любым другим способом ограничено в движении, то в этом случае контакт запрещается.





Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям уверен: благодаря этому будет исключена деятельность незаконных притравочных станций, а настоящие охотники получат возможность для нормальной деятельности.

Кроме того, парламентарии достигли согласия по вопросу тренировки ловчих птиц. Регулироваться эта деятельность не будет. "Это совсем иная ситуация, здесь нет никаких притравочных станций. Птица готовится только в части возврата к охотнику, а не тренирует свои охотничьи качества", – уточнил Николаев.

Обсуждение продолжается



Между депутатами Госдумы и сенаторами остается ряд вопросов, требующих дополнительной проработки в части терминологии. Прежде всего, это касается применения термина "обучение" к охотничьим собакам. По словам Николаева, возможно, что будет необходима конкретизация, что это за породы, и необходимо ли применять одни и те же нормы к породистым и нечистопородным собакам.

Во-вторых, парламентариям предстоит провести консультации с правительством: вероятно, необходимо будет предусмотреть принятие дополнительных подзаконных нормативно-правовых актов. В ближайшее время депутаты и сенаторы постараются прийти к окончательному соглашению по законопроекту. Новый текст документа будет представлен в начале февраля после окончания региональной недели парламентариев.





"Для нас главное сейчас прийти к соглашению, которое, с одной стороны, не нарушало бы концепцию законопроекта, а с другой стороны учитывало те разумные замечания, которые на сегодняшний день мы услышали от членов Совета Федерации", – резюмировал Николаев.

Суть документа



Законопроект о запрете притравочных станций Госдума приняла 21 декабря. Документ предлагает сделать натаскивание собак на дичь более гуманным, исключив физический контакт между животными. В соответствии с законопроектом, владельцы притравочных станций будут обязаны устанавливать ограждения из сетки или стекла. Это позволит защитить от травм как диких животных, так и самих охотничьих собак.

В документе отмечается, что отсутствие нормативов по содержанию животных ведет к серьезным деструктивным последствиям: они содержатся в тесных клетках, зачастую не могут двигаться, а ветеринарная помощь им не оказывается.





Спустя несколько дней Совет Федерации отклонил принятый Госдумой проект закона. По мнению сенаторов, новые правила тренировки охотничьих собак, предусматривающие установку специального ограждения, якобы загубят охотничьи традиции в России.



Парламентский диалог



Для преодоления разногласий между парламентариями была сформирована согласительная комиссия, состоящая из членов Госдумы и Совфеда. Первое ее заседание состоялось 16 января.

От нижней палаты парламента в комиссии представлены вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, руководитель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, а также депутаты Олег Лебедев, Анатолий Грешневиков, Михаил Кузьмин, Ярослав Нилов и другие законодатели.

