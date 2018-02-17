На Москву надвигается страшный мороз

В столичный регион идет похолодание. Со вторника, 20 февраля, среднесуточные значения температур будут на 6-8 градусов ниже климатической нормы, передает "Интерфакс".
Самой холодной станет ночь на четверг, 22 февраля. Столбики термометров опустятся до минус 26 градусов. Однако уже к концу недели мороз отступит.
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