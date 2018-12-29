"Всех выслать": русофоба Ковтуна гонят из России

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал "Дни.ру" внесение украинского политолога Вячеслава Ковтуна в список врагов народа Незалежной "Миротворец". Он считает, что Ковтуну досталось по заслугам.

По словам Манукяна, он все время ждал, когда же проплаченных украинских "экспертов" и "политологов" начнут включать на "Миротворец". "Ведь это же неприлично зарабатывать на шоу канала, который ты всей душой ненавидишь, в стране которую ты презираешь", - заявил эксперт.

Собеседник "Дни.ру" отметил, что близкие к власти украинские общественники долго не могли раскусить подобных Вячеславу Ковтуну деятелей. "Ведь все эти ребята здесь живут и кайфуют. Пора их всех выслать на горячо ими любимую Родину, раз уж они так ненавидят Россию", – уверен Вадим Манукян.

Эксперт добавил, что россиянам не нужны ни такие шоу, ни такие "эксперты и "политологи". "У нас внутренних оппонентов хватает. Вот с ними и нужно спорить в эфире", – заключил Манукян.

Отметим, что удивлению самого Ковтуна не было предела, когда он узнал о том, что стал "врагом народа". Как отмечает сайт "Миротворец", в список врагов Украины политолог попал за "осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение". Как писали "Дни.ру", ругающий Россию на политических ток-шоу Ковтун склоняется к тому, что его имя попало в "Миротворец" потому, что создатели сайту решили "хайпануть перед Новым годом".