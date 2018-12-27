"Вы тупые?" – русофоб Ковтун стал врагом народа на Украине

В базу сайта "Миротворец" внесли украинского политолога Вячеслава Ковтуна. Об этом сообщил в Facebook его коллега Владимир Корнилов.

Ковтун – частый гость политических ток-шоу российских телеканалов. В них он яростно защищает политику Киева.

Его удивлению не было предела, когда он узнал о том, что стал "врагом народа". Как отмечает сайт "Миротворец", в список врагов Украины Ковтун попал за "осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение".

"Я не поверил сначала. То есть для меня реально это был шок", – признался Вячеслав Ковтун в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале. У политолога появилось несколько объяснений произошедшему.

"Первая мысль – классическая: бей своих, чтобы чужие боялись", – рассказал он. Еще одна причина внесения в базу, по словам Ковтуна, самая простая. "Про них стали забывать, и они решили поднять свою упоминаемость в СМИ за мой счет", – считает украинский политолог.

Ругающий Россию на политических ток-шоу политолог склоняется к тому, что его имя попало в "Миротворец" потому, что создатели сайту решили "хайпануть перед Новым годом".

При этом он добавил, что ничего в своем поведении и в своей позиции менять не собирается. Кроме того, политолог опроверг информацию "Миротворца" о том, что приобрел недвижимость в российской столице. "Есть база собственников недвижимости в Москве! Вы тупые? Проверьте!" – сказал украинец.