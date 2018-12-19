Обезумевшие от страха украинцы "вычислили" двойника Путина
В качестве основания для своего материала украинский "Обозреватель" взял пост некоего "независимого журналиста", авторитетно заявившего: это не Путин. Автор поста, надо отметить, всю информацию черпает из тех же украинских и некоторых западных источников.
"Это не голос Путина. Манера говорить – да. Но не голос. Кто выступал с трибуны?" – написал пользователь. Конечно, с ним тут же согласились еще несколько любителей конспирологических теорий.
"У этого голос ниже и губа двигается нормально. Не дергается. текст читает плохо, как будто опыта мало (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да, низковатый подсевший, но тембр голоса его, возможно простужен", "Похоже на какие-то звуковые эффекты, особенно на низких частотах", "Неудачно двойника подготовили в этот раз", – глубокомысленно рассуждают подписчики "исследователя".
При этом большинство пользователей ничего необычного в выступлении Владимира Путина не заметили. Однако это сторонников "теории заговора" ничуть не смутило.
Напомним, днем ранее президент России на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве заявил: новое российское оружие кратно увеличивает боеспособность отечественной армии. Это, по словам Путина, позволит на долгие годы обеспечить безопасность страны и стабильность в мире. А также заставит задуматься государства, склонные к милитаристской и агрессивной риторике, подчеркнул Владимир Путин.
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