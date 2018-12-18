Путин напомнил Западу о российском супероружии

Боеспособность российской армии возросла в разы. Этому способствовало в том числе вооружение частей новейшими образцами. Так что склонным к агрессивной риторике странам стоит призадуматься прежде, чем связываться с Россией.

Новое российское оружие кратно увеличивает боеспособность отечественной армии. Это позволит на долгие годы обеспечить безопасность страны и стабильность в мире. А также заставит задуматься государства, склонные к милитаристской и агрессивной риторике, заявил Владимир Путин.

"Серьезные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта. Имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса "Авангард" и успешные испытания "Сармата", – заявил президент России на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве. Глава государства напомнил, что, кроме того, уже заступили на боевое дежурство системы "Кинжал" и "Пересвет".

Владимир Путин осмотрел выставку вооружений, изъятых у террористов в Сирии. Президенту показали образцы стрелкового и холодного оружия, беспилотники и другую технику. В частности, Путин осмотрел стенд с трофейным холодным и огнестрельным оружием. На нем представлены 97 видов из 18 стран мира, в том числе из Австрии, Бельгии, Великобритании, США, Израиля и Франции.

Владимиру Путину, которого сопровождал министр обороны России Сергей Шойгу, показали также комплекты гуманитарной помощи, которую поставляют в Сирию Всемирная продовольственная программа ООН и Международный комитет Красного Креста. Как рассказали Путину, их нашли не у мирных граждан, а в схронах боевиков, передает телеканал "ТВ Центр".