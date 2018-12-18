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Путина ждет сюрприз к Новому году

Владимир Путин.Фото: www.globallookpress.com
Стало известно, что Санта-Клаус собирается сделать подарок президенту России. Не обидит он презентами и глав других стран.
прочитано 1816 раз

Седобородый волшебник из Лапландии подготовил сюрпризы главе США Дональду Трампу и лидеру Финляндии Саули Ниинисте. Однако раскрывать свои планы Санта-Клаус не спешит. "Я сохраню это в секрете. Если вы хотите узнать, вам нужно попросить Дональда, Владимира и Саули рассказать об этом", – цитирует его РИА Новости.

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Волшебник рассказал, какие российские регионы намерен посетить в этом году. "Сейчас план таков: посетить Россию на севере, юге, востоке и западе. Мы все еще уточняем множество деталей, потому что Россия – прекрасная, огромная страна с множеством чудесных ребятишек, которые хотят меня увидеть", – заявил Санта-Клаус.

Фото: pixabay.com

В прошлом году одним из пунктов его путешествия стала деревня Новое Чаплино на Чукотке. Там Санте очень понравилось. Он отметил, что в этих местах живут прекрасные люди, а природа просто великолепна. "Мои олени нашли, что горячие источники – это нечто крайне приятное", – рассказал обитатель Лапландии.

Напомним, что волшебник проживает в своей официальной резиденции, расположенной в деревне Санта-Клауса на Полярном круге, поблизости от финского города Рованиеми. На официальном сайте эльфы уточняют, что дом Санты расположен далеко на севере, но он также живет в удивительном мире историй и сказок.

Автор: Валерия Нарская18 декабря 2018, 13:27
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