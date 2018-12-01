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Общество

"ЕР" в день рождения ведет масштабный прием граждан

Фото: vk.com/er_ru
В субботу, 1 декабря, "Единая Россия" празднует 17-й день рождения. На площадках общественных приемных председателя "ЕР" Дмитрия Медведева по всей стране партийцы ведут прием граждан. 
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Все местные и региональные приемные распахнули свои двери с раннего утра. Так, в Центральной приемной в Москве работают несколько площадок, куда граждане обращаются с интересующими их вопросами. Встречи с людьми проводят депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.  

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О доверии к "Единой России" говорит рост числа обратившихся в партийные приемные. В прошлом году таких граждан было 2 340 795 человек, а по состоянию на 27 ноября текущего года в приемные обратились порядка двух миллионов человек.  

Накануне, 30 ноября, личный прием провел председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев. Люди обращались к нему по самым волнующим их вопросам.  

По словам главы правительства, за 10 лет в "Единую Россию" обратились 7,7 миллиона человек. "Люди приходят с разными темами и проблемами, по которым нужно достаточно быстро искать квалифицированный и, самое главное, наиболее эффективный ответ", – отметил председатель кабмина. 

Дмитрий Медведев. Фото: er.ru

Медведев отметил, что обращения граждан очень важны для партийцев, поскольку на их основе могут вырабатываться новые законодательные инициативы. "Поэтому очень часто такие конкретные темы, с которыми приходят люди, создают повод для того, чтобы совершенствовать тот или иной закон, изменить закон, изменить правила", – отметил председатель "ЕР". 

Секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал институт общественных приемных партии одним из главных инструментов по решению проблем людей на местах, эффективным механизмом коммуникаций и обратно связи с гражданами. 

Он отметил, что за четыре дня в приемные председателя партии обратились около 215 тысяч человек. "Ни один вопрос мы не оставим без внимания", – подчеркнул Турчак. 

Секретарь Генсовета "ЕР" поздравил коллег-партийцев с днем рождения "Единой России" и пожелал им плодотворной работы на благо граждан. 

Автор: Иван Поляков1 декабря 2018, 12:38

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