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Общество

В Госдуме раскритиковали слова уральской чиновницы о детях

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Задачу повышения рождаемости и совершенствования мер по поддержке семей с детьми поставил президент России Владимир Путин в своем мартовском послании к Федеральному собранию и в майском указе. Но у некоторых наших должностных лиц, кажется, своя "повестка". Так, по мнению свердловской чиновницы Ольги Глацких, государство детям ничего не должно, а забота о них – исключительно прерогатива родителей. На ее слова отреагировали в Госдуме. Депутаты выразили надежду, что Глацких ошиблась в своих сомнительных формулировках.  
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Слова чиновницы, занимающей должность директора департамента детских проектов Свердловской области, были сказаны в ходе ее общения с подрастающим поколением в Кировограде. В какой-то момент Остапа, что называется, понесло, и 29-летняя "слуга народа" принялась с высоты своих знаний и жизненного опыта рассуждать о целесообразности финансирования детских проектов в регионе.  

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Заявления чиновницы удивляют цинизмом. Оказывается, по мнению Глацких, государство детям ничего не должно, а забота о них – это исключительно обязанность их родителей. Мол, родили, вот и воспитывайте, мы-то здесь при чем? 

"На сегодняшний день получилось так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать", – заявила Глацких.  

Видеоролик ее выступления был опубликован в Сети и вызвал бурную реакцию общественности. Не остались в стороне и депутаты Госдумы. Так, председатель комитета нижней палаты по охране здоровья Дмитрий Морозов выразил надежду, что Глацких ошиблась в формулировках.  

Депутат напомнил, что Россия по Конституции является социальным государством, где все социальные программы преломляются в том числе сквозь призму молодежи и развития молодежной политики.  

Законодатель отметил, что государственная молодежная политика не просто должна развиваться, она, по его словам, составляет ядро нашей жизни. "Для ее развития нужно вкладывать любовь и внимание", – цитирует парламентария ТАСС

Елена Ямпольская. Фото: GLOBAL Look Press/State Duma Russia

В свою очередь, председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская напомнила, что Глацких реализовала свой талант и стала олимпийской чемпионкой, в том числе, благодаря занятиям в детско-юношеской спортивной школе. "Все это государственные учебные заведения", – сказала РИА Новости парламентарий.  

По ее словам, для государства обязанности перед подрастающим поколениям – в числе основных. В нотации свердловской чиновницы, подчеркнула законодатель, было "глубокое неуважение к собеседникам". 

Недоумение по поводу слов уральской чиновницы выразила и депутат Госдумы Алена Аршинова. "Родители чаще всего ради своих детей пашут на трех работах, и еще остаются должны? Что это за новая Молодежная политика в Свердловской области?" – написала парламентарий на своей странице в социальной сети Facebook. 

Особенно цинично заявления чиновницы выглядят на фоне того, что государство как раз сейчас предпринимает беспрецедентные меры по поддержке рождаемости и семей с детьми. В своем послании Федеральному собранию в марте этого года президент России Владимир Путин четко обозначил: успешность развития демографической политики является гарантией выживания и дальнейшего укрепления российского государства. 

Президент признал, что ситуация с демографией в настоящее время непростая, так как семьи начинает создавать малочисленное поколение 1990-х годах, когда с рождаемостью, как известно, было плохо. "Необходимо ответить на эти вызовы и обеспечить в предстоящие десятилетия устойчивый рост численности населения России", – сказал глава государства.  

Активно в реализацию поставленных президентом задач включилась Госдума. Так, пару недель назад нижняя палата приняла закон о сокращении срока выдачи сертификата на материнский капитал. Теперь время на принятие решения о выдаче государственного сертификата на материнский капитал сокращается в два раза – с месяца до 15 дней с даты приема заявления.   

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, одобренный законопроект повысит оперативность и доступность программы материнского капитала для граждан.  

Фото: pixabay.com

А в конце прошлого года депутаты приняли инициированный главой государства закон о введении ежемесячных выплат при рождении первенца. Всего из бюджета на осуществление поддержки семей в связи с рождением первого ребенка направляется 21 миллиард рублей, в 2019 году эта сумма возраст втрое – до 63 миллиардов, а в 2020 году составит 78 миллиардов рублей.  

Кроме того, семьям предоставляется льготная ипотека, строятся новые детские сады, проводится реконструкция старых. Никогда в новейшей истории России демография не получала столь мощную поддержку. 

Но тут на сцену выходит госпожа Глацких и, по сути, заявляет о том, что ничего от государства ждать не стоит. Мол, ваши дети – ваша проблема. Причем сказаны эти слова подрастающему поколению. Тем, в чьи руки в будущем перейдет страна, кто будет определять контуры ее развития, кто будет жить, рожать и воспитывать свое собственное потомство. Захотят ли они это делать после таких слов?   

Ситуация с чиновницей привлекла внимание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона уже пообещал разобраться с заявлениями своей подчиненной.

Хочется надеяться, что руководство области применит адекватные меры к чиновнице и объяснит Глацких, почему ее позиция неприемлема. Делать подобные заявления чиновнику, тем более занимающемуся молодежной политикой, – недопустимо. 

Автор: Иван Поляков5 ноября 2018, 18:21

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