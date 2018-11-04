Володин поздравил россиян с Днем народного единства
По его словам, залогом эффективного решения стоящих перед страной задач является согласие в обществе и его единение.
"Поздравляю вас с праздником. Желаю здоровья, счастья и благополучия", – приводит слова законодателя официальный сайт нижней палаты.
В свою очередь, вице-спикер Госдумы, лидер парламентской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что в нашей стране живут в мире люди разных национальностей, религиозных взглядов и политических убеждений.
"На базе сильного и самостоятельного государства мы будем последовательно добиваться целей, обозначенных президентом в послании Федеральному собранию", – сказал он, подчеркнув, что это касается модернизации экономики, повышения качества жизни людей, развития образования, здравоохранения и многого другого.
День народного единства – один из самых молодых государственных праздников в России. Он отмечается с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда ополченцы под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.
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