Страховка.Ру поддержит благотворительный вечер "ACTION! 2018"

В этом году благотворительный вечер состоится в седьмой раз. В рамках мероприятия пройдет сбор пожертвований для ведущих отечественных благотворительных фондов. Среди них – "Подсолнух", "Прикосновение", "Созидание", "Жизнь как чудо", "Подарок Ангелу", "Фонд Константина Хабенского", "Артист" и других.

Также собранные средства будут переданы киношколе "Без границ" и благотворительной программе Никиты Кукушкина, которые оказывают помощь в лечении и послеоперационной поддержке взрослых и детей.

Особенность "Action!2018" в его кинематографической составляющей. Специально для благотворительного вечера режиссеры снимают короткометражные фильмы. Ограничений нет, творец сам волен выбирать тематику ленты. Фильмы демонстрируются на большом экране и за вознаграждение передаются в дар.

В свою очередь, получившие право на картину могут распоряжаться ею по своему усмотрению, а собранные средства направляются на поддержку благотворительных фондов. Свои ленты на мероприятии представят многие именитые российские режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Борис Хлебников, Анна Меликян, Константин Богомолов и другие.





По словам исполнительного директора Страховка.Ру Кирилла Нечухаева, холдинг S8 Capital, в состав которого входит Страховка.Ру, и ее основатель Армен Саркисян не первый год поддерживают благотворительные фонды и участвуют в подобных акциях.

"Наша компания только включается в эту деятельность, и начать мы решили с сотрудничества с проектом "Action!2018" благодаря его давно сложившейся репутации и возможности оказать поддержку сразу многим уважаемым российским фондам", – отметил Нечухаев. Мероприятие "Action!" – лишь одно из направлений благотворительной работы холдинга.

"Страховка.Ру" – российская страховая платформа, помогающая сравнить, настроить под собственные потребности и купить страховку в режиме онлайн. Сегодня Страховка.Ру предлагает быстро и надежно оформить страховку для выезжающих за рубеж, от несчастных случаев, а также имущества и автомобиля.

Быстро подобрать и оплатить оптимальный вариант позволяет удобная и понятная навигация сайта. Получить полис можно любым удобным способом.