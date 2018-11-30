По центру Киева прошли радикалы с факелами

В центре Киева в честь очередной годовщины событий на Майдане, в результате которых на Украине произошел государственный переворот, прошло факельное шествие радикалов, передает Пятый канал. Выкрикивающая нацистские лозунги толпа направилась к зданию Министерства внутренних дел страны с требованием завершить расследование преступлений, произошедших пять лет назад. Полицейские вмешались в происходящее только после того, как на подходе к конечной точке шествия в них полетели петарды и дымовые шашки.