"Хруст черепа": дайвер чудом выжил после атаки акулы (видео)

Хруст собственного черепа – это все, что мог вспомнить 29-летний американец после неудачного заплыва. Дайвера спасло чудо - двухметровая акула в последний момент чего-то испугалась и выпустила из челюстей голову Уилла Краузе.

Уилл с друзьями так увлекся подводной охотой у берегов Багамских островов, что не заметил, как сзади к нему подплыла серая акула. Эти морские хищники достигают трех метров в длину и весьма агрессивны. Приятель американца, оглянувшись, успел увидеть, как голова друга скрывается в пасти акулы.

Уилл понял, что с ним произошло, лишь после того, как его подняли на борт катера. Он рассказал, как слышал хруст своего черепа – больше ничего вспомнить дайвер не мог. Акулу, видимо, напугал шум, поднятый друзьями Уилла. Счастливчик отделался сотрясением мозга и несколькими швами в местах укусов, передает Life.ru.