Жителю Нижнего Тагила дали два года за сувенир из Перу

В Москве состоялось заседание суда по делу жителя Нижнего Тагила Максима Герта, который ранее был приговорен к 11,5 года заключения за найденный у него в багаже сувенирный напиток из Перу, передает портал tagilcity.ru. С учетом всех обстоятельств было принято решение изменить категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое и назначить наказание ниже минимального примера. В итоге мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима. При этом Максим Герт был помещен в СИЗО 2 марта 2017 года, а значит, большую часть этого срока уже отбыл.

Напомним, ранее мужчине вынесли суровый приговор из-за бутылки сувенирного напитка "Айяуаска", свободно продающегося в Перу и использующегося там в качестве лекарственного средства. Выяснилось, что в составе средства содержится диметилтриптамин – вещество, признанное наркотическим. Об этом Максим Герт во время покупки целебного настоя не знал. Примечательно, что сувенирный напиток не вызвал никаких вопросов и на таможне в Испании, где мужчина совершал пересадку.

"На моей памяти за подобные дела при подобных обвинениях два года лишения свободы, мне кажется, это первый случай. Я на практике таких не помню. Я очень благодарен суду, что он проникся, изучил материалы дела и принял такое решение", – признался адвокат обвиняемого Владимир Бригадин после известия о смягчении приговора.