Ребенка-инвалида выгнали из парка развлечений

Сотрудники игрового пространства продали билет ребенку-инвалиду, а затем отказались пускать его на аттракционы. Как оказалось, мамы здоровых детей потребовали оградить их чад от спокойного ребенка с особенностями.

К Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратилась мама семилетнего ребенка-инвалида. 28 августа в парке в Приморском районе им продали билет, а затем отказались пускать ребенка на аттракционы, сообщает уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге.

Билет, по словам матери, был куплен для сына и для нее – как для сопровождающей. В игровой лабиринт им не дали пройти: мол, трасса рассчитана на детей более младшего возраста. Тогда они отправились к батутам, но и там инструктор, взглянув на семилетнего ребенка, пускать его не захотел. Марина попросила вызвать администратора. Это подействовало, но на батут мальчика все равно пустили только после долгих тяжелых переговоров.

"Я объяснила, что полностью беру на себя ответственность за сына, что буду стоять рядом и держать его за руку. Там были и другие дети, (мой сын) никого не трогал, ни разу никого даже не задел. Все те 15 минут, что он находился на батуте, администратор буквально не отходила от нас. А затем и вовсе непрозрачно намекнула, что пора и честь знать, поскольку скоро должен начаться детский праздник. Я попросила дать еще немного времени, но нам настойчиво советовали "передохнуть", после чего обещали пустить снова", – рассказала мама семилетнего гостя парка.

Но обратно на аттракцион ребенок попасть так и не смог. Как пояснила администратор, другие родители были против, чтобы рядом с их детьми играл особенный ребенок.

"Мне предложили прийти в будний день и попрыгать, когда не будет других ребят. На следующий день я написала заявление. Спустя неделю деньги возместили. Но даже не извинились! Неужели так могут поступать с особенными детьми? Ведь это откровенная дискриминация", – возмущенно рассказала мама.

Если не касаться моральной стороны вопроса, которая правовой оценке не поддается, в данной ситуации речь идет о качестве оказания услуги ребенку-инвалиду, пояснила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. "В ближайшее время мы намерены обратиться в Роспотребнадзор, а также в прокуратуру, поскольку у детей-инвалидов равные права с другими детьми", – пояснила чиновник.