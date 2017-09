Дуров рассказал о вербовке ФБР после побега из России

По словам "русского Цукерберга", американские спецслужбы пытались завербовать его еще в 2014 году, после того как он продал социальную сеть "ВКонтакте". В интервью американскому изданию The Baffler Павел Дуров заявил, что им начали заниматься сотрудники ФБР.

Он понял это в аэропорту США, когда проходил паспортный контроль. Дурова стали спрашивать о работе в соцсети и о том, приходилось ли ему сотрудничать с российскими властями, выполнять их требования, предоставлять спецслужбам сведения о пользователях. Россиянин передал агентам минимум информации, однако ФБР не сдавалось.

Во время одного из визитов Дурова в Америку, перед конференцией Google I/O, в его номер вломились два сотрудника бюро. Они потребовали подписать бумаги о сотрудничестве, заверив, что речь идет о борьбе с терроризмом. Получив отказ, ведомство решило сменить тактику.

Агенты ФБР попытались подкупить одного из разработчиков Telegram. По словам владельца мессенджера, программисту пообещали около десяти тысяч долларов за создание тайного канала для передачи данных властям США.

Напомним, что о давлении со стороны ФБР Дуров сообщил в Twitter. По его словам, за время недельного пребывания команды разработчиков Telegram в Штатах их пытались подкупить дважды.

During our team's 1-week visit to the US last year we had two attempts to bribe our devs by US agencies + pressure on me from the FBI.