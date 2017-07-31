Свой канал в Telegram появился у управления кадров правительства Москвы

Собственный канал в Telegram для размещения вакансий – "Работа в правительстве Москвы" – появился у Управления государственной службы и кадров правительства Москвы. Сообщается, что тестирование сервиса велось еще с марта 2017 года, сейчас же он доступен для всех пользователей. На канале уже размещены около 60 вакансий. Постоянными подписчиками успели стать 400 человек.

"Мы развенчиваем миф о том, что попасть на работу в Правительство Москвы невозможно. Telegram стал пятым ресурсом, где мы продвигаем вакансии, а также стажировки в столичной Мэрии", – цитирует официальный портал мэра и правительства Москвы исполняющего обязанности начальника Управления государственной службы и кадров столичного правительства Павла Малыхина. Информацию о стажировках, а также о вакансиях, которые могут заинтересовать молодежь, размещается также в Facebook и "ВКонтакте".

