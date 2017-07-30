Telegram перенес часть серверов в Иран

Как сообщают СМИ, менеджмент компании согласился на перенос после встречи с иранскими властями. При этом, ранее Дуров отказывался переносить серверы в Иран. Вместе с тем, власти исламской республики настаивали на переносе, говоря о том, что это одно из главных условий для продолжения работы мессенджера в стране.

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