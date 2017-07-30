Telegram перенес часть серверов в Иран
Мессенджер Telegram перенес часть своих серверов в Иран. Об этом заявил представитель министерства коммуникации страны Махмуда Ваэзи. По его словам, представители компании приняли такое решение после встречи с властями страны.
Ранее угроза блокировки Telegram была и в России. Однако Павел Дуров согласился выполнить требования российского законодательства. Помимо этого, сложности в работе мессенджера были в Малайзии и Индонезии.
После появления сообщений о согласии Павла Дурова на размещение серверов в Иране, он опроверг эту информацию. Кроме того, в своем канале в Telegram Дуров назвал абсурдной идею переезда серверов в Исламскую республику.
Пользователи интернета заявления создателя мессенджера тут же подвергли сомнению. Они уверены, что дыма без огня не бывает, посчитав, что Дуров готов пожертвовать принципами ради выгоды.
Напомним, власти Ирана настаивают на размещении серверов соцсетей и мессенджеров внутри страны. Сервисы, которые не соглашаются , в Исламской республике блокируют.
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