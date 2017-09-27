Якубович отказался принимать чернокожего близнеца

Известный российский телеведущий Леонид Якубович прокомментировал новость о том, что у него обнаружился чернокожий "брат-близнец". Шоумен отказался приглашать своего двойника на программу "Поле чудес".

Якубович не оценил новость о своем сходстве с вице-президентом Гайаны Карлом Гриниджем и назвал ее глупостью. Кроме того, телеведущий не захотел разделить с "братом-близнецом" славу, заявив, что не станет приглашать его вести "Поле чудес".

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"Зачем? Он будет вести "Поле чудес" у себя на родине, а я – у себя", – цитирует Якубовича НСН. Можно предположить, что российский шоумен просто испугался конкуренции.

Напомним, ранее пользователь Twitter Никита Прокопов разместил у себя в аккаунте снимок чернокожего вице-президента, главы МИД Гайаны Карла Гриниджа. Политик оказался поразительно похож на Леонида Якубовича. "Кажется, я скачал какую-то неправильную версию "Поля чудес", – шутливо прокомментировал фото автор поста.

Снимок вызвал в соцсетях настоящий ажиотаж, а чернокожий политик стал интернет-мемом. "Поле чудес" курильщика", "Да, эта игра называется "Чудесная Африка", "Крокодил – в студию!", "Засветили пленку", "Это что-то вроде черных бургеров", – пошутили пользователи. Отметим, никто из комментаторов не усомнился, что Якубович и Гринидж действительно похожи.