У Якубовича объявился чернокожий близнец

В Сети появились фотографии чернокожего двойника российского телеведущего Леонила Якубовича. Оказалось, что на известного телеведущего поразительно похож вице-президент и министр иностранных дел Республики Гайана Карл Гринидж.

Фото опубликовал в Twitter пользователь Никита Прокопов. На снимке изображен вице-президент и министр иностранных дел Республики Гайана Карл Гринидж. Несмотря на черный цвет кожи, политик поразительно похож на ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича.

"Кажется, я скачал какую-то неправильную версию "Поля чудес", – шутливо прокомментировал фото автор поста. Пользователи соцсети оставили ироничные комментарии под снимком.



Кажется я скачал какую-то неправильную версию Поля чудес pic.twitter.com/qF7r1qI8s9 — Nikita Prokopov (@nikitonsky) 26 сентября 2017 г.

"Поле чудес" курильщика", "Да, эта игра называется "Чудесная Африка", "Крокодил – в студию!", "Засветили пленку", "Это что-то вроде черных бургеров", – написали они. Отметим, никто из пользователей не усомнился, что Якубович и Гринидж действительно похожи.

Это что-то вроде черных бургеров — beelzebubovich (@beelzebubovich) 26 сентября 2017 г.

Засветили пленку — O.E. (@elfimychev) 27 сентября 2017 г.

Отметим, что телеведущий Леонид Якубович довольно часто попадает в поле зрения прессы. Так, в 2013 году в аэропорту Шереметьево он в резкой форме раскритиковал работу "Аэрофлота", поскольку в течение пяти часов откладывался вылет рейса Москва — Хошимин.