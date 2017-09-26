Избран президент РАН

Директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев был избран на пост президента академии. Во втором туре голосования ему удалось набрать 1045 голосов, передает РИА ФАН со ссылкой на "Интерфакс".

Также на эту должность претендовал исполняющий обязанности научного руководителя Института океанологии имени Ширшова РАН Роберт Нигматулин. Его поддержали только 412 человек.