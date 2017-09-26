Избран президент РАН

Умерла Наталья Юнникова Дело краснодарских людоедов Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Вторник 26 сентября
Лента новостей
20:50
В Москве эвакуировали аквапарк "Мореон"
20:40
Мать облила дочь кипятком и "залечила" ее до смерти
20:18
На Луне и Марсе обнаружены места для жизни людей
20:12
Жительница Архангельска затушила окурок в пакете с порохом
20:07
Панин запустил батоном в голодную дочь
18:52
Саакашвили получит нож в спину от союзников
18:17
Маликов подрабатывает аниматором
18:16
Савченко получила серьезные травмы в ДТП
17:54
Подробности жестокого избиения россиян в турецком отеле
17:45
Госдума защитит Байкал
17:44
На Урале девочка умерла во время урока
17:15
Для стартовых домов по программе реновации подобрано 210 площадок
17:06
Собянин взялся за индексацию льгот для пенсионеров
16:59
Natura Siberica выпустила коллекцию селективных ароматов
16:56
В Великобритании умерла известная актриса
16:56
Оставшаяся без ролей Юнникова работала продавцом
16:50
Невеста Тимати выставила округлившийся живот
16:48
Краснодарские людоеды могли поставлять мясо в рестораны
16:44
В Госдуме обсудили социальные приоритеты бюджета
16:22
Главный секрет McDonald's
16:19
Волкер признал Украину русофобским государством
16:15
Кончаловский назвал решившуюся на отчаянный поступок Высоцкую клоуном
15:49
От 11-летнего сына скрывают смерть Юнниковой
15:48
Мама Собчак: Я в столовой ни разу не ела
15:26
Взрыв посеял панику в лондонском метро
15:26
Друг Юнниковой шокирован ее гибелью
15:23
О чем врут капиталисты
15:18
Оскандалившийся Гребенщиков прильнул к Пугачевой
15:17
Причиной гибели российского генерала назвали предательство
15:16
Украинского актера выгнали из российского сериала после провокации
15:01
Венгрия закрыла Украине путь в Европу
14:57
Вирус поможет сохранить стройность
14:38
Молодая жена ждет ребенка от Михаила Трухина
14:37
Сомнолог предупредил человечество о новой эпидемии
14:37
В Зеленограде поезд сбил девочку-подростка
14:35
Причиной смерти Юнниковой могла стать страшная болезнь
14:17
Первые участники программы реновации переедут в 12 готовых домов
14:09
Путин уволил губернатора Нижегородской области Шанцева
13:57
Актриса Наталья Юнникова умерла в реанимации
13:48
Обнаженный Воробьев показал девушку в постели
13:41
Отец рассказал о странном детстве Димы-людоеда
13:40
Масоны совершают страшные обряды в центре Москвы
13:28
Меланья Трамп стремительно лысеет
12:46
Россиянам повысят зарплаты
12:45
Раскрыт организатор "телефонного терроризма" в России
12:45
Сенсационное фото постаревшей звезды "Дома-2" Мая Абрикосова
12:28
Жена Порошенко устроила показуху из дня рождения мужа
12:27
Под Москвой на зебре насмерть сбили пешехода
12:10
Бывшая жена Тарасова неожиданно защитила Бузову
12:08
БДСМ признают сексуальной нормой
12:07
Москвич-эксгибиционист напал на школьницу
12:04
На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
12:01
На Украине похвалили боевиков "ИГ"
11:57
Бизнесмены готовы к двухдневной "Трансформации"
11:56
Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова
11:55
Интернет-банк для МСБ переходит на новый уровень
11:47
Момент гибели автоинспектора в центре Москвы попал на видео
11:30
Найден способ улучшить вкус вина
11:27
Путана выкатила Борисову астрономический счет
11:24
Вышел трейлер третьей части "Смешариков" (видео)
11:22
Стала известна личность богатого покровителя юной Липницкой
11:19
Меркель поставила ЕС на грань развала
11:11
Российских туристов жестоко избили сотрудники отеля в Турции
10:59
Как обустроить камин в городской квартире
10:58
Старушка отдала мошенникам миллион рублей из-за "войны с Украиной"
10:53
Cамые высокооплачиваемые профессии в России
10:32
Медведев вычеркнул Михалкова из списка
10:14
Названа причина грядущего конца света
10:08
Украинская актриса раскрыла секреты съемок в порно
09:58
Квартиру безработной москвички обокрали на 1,7 млн рублей
09:55
Смертельная инъекция актрисы Алены Бабенко
09:42
Mercedes насмерть сбил полицейского на Новом Арбате
09:30
Человеческий секс назвали лучшим
09:28
Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу
09:26
Джон Маккейн: Врачи не верят в мое выздоровление
08:51
Порошенко пригрозил Москве из-за "голубых касок"
08:46
В Минобороны вычислили "наследника" Васильевой
08:40
Москву встревожил выпуск в США учебника о войне с Россией
08:33
Родившая Савичева вернулась в Россию
08:04
На востоке Москвы иномарка насмерть сбила лося
22:05
Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына
22:01
Кубанские людоеды потрясли Россию
21:56
Москвичка получила штраф в 320 тысяч за неправильную парковку
21:26
Порошенко растоптал Конституцию Украины
21:23
Мать Степанова уличили во лжи у Шепелева
21:06
Под Тулой собака покусала девочке лицо
20:57
Как живут краснодарские каннибалы (видео)
20:44
Сеть возмутил сериал "Физрук" на фасаде Большого театра
20:33
Солдат спас тонувшего щенка с помощью массажа (видео)
20:17
Муж пропавшей Наумовой сделал заявление на шоу Малахова
20:06
Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
19:44
Трагедия жизни кубанских людоедов
19:21
На московских рынках произойдет обвал цен
19:08
Промсвязьбанк Московский марафон собрал десятки тысяч участников
18:52
Ученые предостерегли от пьянства в студенчестве
18:28
На востоке Москвы из-за строительства ограничат движение
18:03
Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП
17:57
ФАС назвала сроки отмены национального роуминга
17:52
Преображение Москвы: как "Моя улица" изменила столицу
17:38
Украина готовит России новую подлость
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Возмущенная Поплавская набросилась на оголившуюся Бузову
Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына
Почему обездвиженный Караченцов постоянно плачет
Краснодарские людоеды делали из жертв консервы
Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу
Съевшую 30 человек Наташу-медсестру признали вменяемой
Общество

Избран президент РАН

прочитано 261 раз

Директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев был избран на пост президента академии. Во втором туре голосования ему удалось набрать 1045 голосов, передает РИА ФАН со ссылкой на "Интерфакс".

Также на эту должность претендовал исполняющий обязанности научного руководителя Института океанологии имени Ширшова РАН Роберт Нигматулин. Его поддержали только 412 человек.

Автор: Евгений Мышко26 сентября 2017, 18:41

комментарии

Политика

Саакашвили получит нож в спину от союзников
Волкер признал Украину русофобским государством
Меркель поставила ЕС на грань развала
Порошенко пригрозил Москве из-за "голубых касок"

Шоу-бизнес

Панин запустил батоном в голодную дочь
Невеста Тимати выставила округлившийся живот
Кончаловский назвал решившуюся на отчаянный поступок Высоцкую клоуном
От 11-летнего сына скрывают смерть Юнниковой

Проишествия

Украинскую модель убили и скальпировали по сюжету комикса
Савченко получила серьезные травмы в ДТП
Подробности жестокого избиения россиян в турецком отеле
Причиной гибели российского генерала назвали предательство

Lifestyle

Масоны совершают страшные обряды в центре Москвы
Вышел трейлер третьей части "Смешариков" (видео)
Сеть возмутил сериал "Физрук" на фасаде Большого театра
Михалков обругал современных зрителей за нарциссизм
Шоу-бизнес

Народ соболезнует оставшейся без сына актрисе из сериала "Ольга"

Сегодня, 25 сентября, наследнику артистки исполнилось бы 27 лет
Шоу-бизнес

Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу

Зрители возмущены действиями ведущей
Шоу-бизнес

Смертельная инъекция актрисы Алены Бабенко

Популярная артистка всерьез "подсела"
Происшествия

Раскрыт организатор "телефонного терроризма" в России

Кто стоит за анонимными звонками

Гороскоп

Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
Гороскоп с 25 сентября по 1 октября
Совет на выходные
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей

Фоторепортажи

Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова
Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку
Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
Запашный целуется со львом

Спорт

На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку

Регионы

Диму-людоеда погубила новая жена
Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП
Съевшую 30 человек Наташу-медсестру признали вменяемой
Техник пытался спасти умирающую в Приморском океанариуме белуху
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru