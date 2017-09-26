Путин отправил в отставку главнокомандующего ВКС России

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Виктора Бондарева. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

По некоторым данным, военнослужащий может перейти на работу в Совет Федерации. Возможно, об этом будет объявлено на ближайшем заседании верхней палаты парламента, передает Life.ru.